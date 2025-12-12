Et ve süt üreticileri: Süt arzındaki azalma mevsimsel; kısa sürede normale dönecektir

ANKARA, , Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (HAYKOOP), Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği (TSUMB), son günlerde süt arzında geçici bir azalma görüldüğünü duyurarak, "Bu azalma tamamen mevsimsel döngü etkisiyledir ve çok kısa bir sürede de normal denge noktasına gelecektir. Ayrıca bu arz eksikliğinin piyasada spekülatif bir fiyat hareketi oluşturabilecek büyüklükte olmadığının da altını çizmek isteriz" açıklamasını yaptı.

HAYKOOP, TDSYMB ve TSUMB'dan ortak yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'de hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin neredeyse tamamını temsil eden üç merkez birlik olarak, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'nın göreve gelişinden bu yana ortaya koyduğu vizyoner yaklaşımı ve özellikle Hayvancılık Yol Haritası ile uyumlu şekilde açıklanan destekleme politikalarını takdirle karşıladığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Sayın Bakanın liderliğinde geliştirilen ve sahada titizlikle uygulanan destekleme modeli, uzun yıllardır ihtiyaç duyulan yapısal iyileşmeleri hızlandırmış; üreticilerimizin maliyet yönetimi, verimlilik artışı ve sürdürülebilir üretim alanlarında somut kazanımlar elde etmesini sağlamıştır. Türkiye'nin birçok sektörde zorlu bir dönemden geçtiği bu süreçte, hayvancılık sektörünün süreci en az hasarla ve mümkün olan en iyi şekilde atlatmasında söz konusu politikaların belirleyici rolü olduğunu memnuniyetle gözlemlemekteyiz. Bu vesileyle, tüm üreticiler adına Sayın İbrahim Yumaklı'nın şahsında Tarım ve Orman Bakanlığına ve hayvancılık politikalarını sahada büyük özveriyle uygulayan tüm çalışanlara şükranlarımızı sunarız" denildi.

'POLİTİKALAR KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLMELİ'

Söz konusu politikaların kesintisiz, kararlı ve uzun vadeli şekilde sürdürülmesinin zorunluluk olduğu vurgulanarak, "Bu nedenle mevcut uygulamalardan geri adım atılmaması, kısa vadeli baskılardan etkilenilmeden politikaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla bildiririz. 2024 yılında açıklanan ve 2024-2026 dönemini kapsayan, ilk kez üç yıllık perspektifle hazırlanmış hayvancılık destekleme modeli, sahada yarattığı öngörülebilirlik ve istikrar sayesinde sektöre nefes aldırmıştır. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde de tüm paydaşların görüşleri alınarak çok yıllı, güçlü, öngörülebilirliği yüksek yeni bir destekleme modelinin açıklanmasını talep ediyor; hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliğinin ancak uzun vadeli politikalarla güçlendirilebileceğine inanıyoruz. 2024 yılında başlatılan ve bugün de devam eden regülasyon uygulamaları sektöre çok önemli katkılar sağlamıştır. Bu kapsamda Hayvancılık Genel Müdürlüğümüze ve Et ve Süt Kurumumuza teşekkür ediyor; 2026 yılında da sektörle güçlü iletişimin sürdürülmesini ve olağan mevsimsel arz–talep dalgalanmalarında regülasyon politikalarının devam ettirilmesini talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

'ARZ AÇIĞINI KAPATMAK İÇİN YOĞUN ÇABA İÇİNDEYİZ'

Yılın bu mevsiminde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son günlerde süt arzında geçici bir azalma görüldüğü ifade ederek, "Ancak altını çizerek belirmek isteriz ki bu azalma tamamen mevsimsel döngü etkisiyledir ve çok kısa bir sürede de normal denge noktasına gelecektir. Ayrıca bu arz eksikliğinin piyasada spekülatif bir fiyat hareketi oluşturabilecek büyüklükte olmadığının da altını çizmek isteriz. Üreticiler olarak mevcut arz açığını kapatmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz ve sektörün şubat-mart aylarında doğal arz-talep dengesine kavuşacağı öngörülmektedir. Bakanlığımızın tüm birimleri ile yaklaşık 17 aydır sabırla sürdürdüğümüz regülasyon uygulamasından sonra yaşanan bu geçici dönemin de aynı şekilde sabırla atlatılacağını paylaşmak isteriz. Bakanlığımızın gebe düve ithalatını sonlandırarak ham düve ithalatına izin verilmesi yönündeki politikasının doğru ve yerinde olduğunu düşünüyor; bu uygulamanın aynı şekilde sürdürülmesini talep ediyoruz. Sonuç olarak 2023 yılından bu yana uygulanan hayvancılık politikalarının sektörün ihtiyaçlarına uygun, doğru ve başarılı kararlar içerdiğine inancımız tamdır. Önümüzdeki yıllarda da yukarıda belirttiğimiz önerilerin dikkate alınacağına ve öngörülebilirliği sağlayan güçlü politikaların devam edeceğine dair hiçbir şüphemiz yoktur. Bizler, bu ülkenin üreticilerinin temsilcileri olarak; nasıl ki her zaman üreticimizin yanında duruyorsak, aynı şekilde ülkemize ve sektörümüze fayda sağlayan tüm doğru politikaların da güçlü destekçisi olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulunuldu.