Suruç'ta Yerli Karpuzun İlk Hasadı Endişeleri Beraberinde Getirdi

Suruç'ta Yerli Karpuzun İlk Hasadı Endişeleri Beraberinde Getirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı tarlalarda yapılan yerli karpuz hasadı, alıcı bulmasına rağmen çiftçiyi düşündürüyor. Karpuzun tarlada 2-3 lira fiyatla satılması, üreticilerin maliyetleri karşılamaktan uzak olduklarını gösteriyor. Üreticiler, fiyatların en az 10 lira olması gerektiğini vurguluyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ilk hasadı yapılan yerli karpuzun tarlada 2-3 liraya alıcı bulması çiftçiyi kara kara düşündürmeye başladı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ince kabuklu yerli karpuzun ilk hasadı yapıldı. Suruç Ovası'nın verimli topraklarında yetişen ve her biri 15 kilo ağırlığa kadar ulaşan yerli karpuzun tarladaki toptan fiyatı 2-3 lira arasında değişiyor. Perakende olarak ise 5 liraya alıcı bulan karpuzun bu yıl maliyetini çıkartmayacağından endişe ediliyor.

"Fiyatı 10 lira olursa bizi kurtarır"

Suruç Ovası'nda yerli karpuz yetiştiren Bahri Aykıl, "Geçen seneden beri ekiyoruz. Geçen sene de para etmemişti, bu sene de para etmiyor. Masrafı kurtarmıyor. Şu anda kilosunu 5 liradan veriyoruz. Tahminen 250 bin, 300 bin lira masrafımız oldu. Karpuzun kilosu en az 10 lira olursa bizi kurtarır" dedi.

Zarar etmemek için kendi ürettiği karpuzları kamyonete yükleyerek perakende satmaya çalışan üreticilerden Müslüm Coşkun, "Çiftçinin hali zaten meydanda. Bunun fidesi, tohumu, gübresi, işçiliğini de katarsak kilosunun en az 10-15 lira olması lazım ki çiftçiyi kurtarsın ama şu anda maalesef tarlada 2-3 liraya gidiyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Ve mutlu son! Beşiktaş Orkun Kökçü için uçağı kaldırıyor

Ve mutlu son! Beşiktaş 30 milyon euroluk yıldızı için uçağı kaldırıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'in Rodrygo için beklediği dev bonservis belli oldu

Büyük sürpriz! Real Madrid 90 milyon euro bedelle satışa koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.