Suriye Merkez Bankası'ndan Yeni Banknot Açıklaması
Suriye Merkez Bankası, yeni banknotların aşamalı olarak tedavüle gireceğini ve bu sürecin ülke ekonomisini geliştirme amacı taşıdığını duyurdu. Yeni banknotların ilk aşamada mevcut banknotlarla birlikte piyasaya sürülmesi planlanıyor.

SURİYE Merkez Bankası, yeni banknotların aşamalı olarak tedavüle gireceğini bildirdi.

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir Husariyye, yeni banknotların aşamalı olarak tedavüle gireceğini ve bu banknotların 'güvenilir iki ya da üç uluslararası kaynakta' basılacağını açıkladı. Husariyye, yeni para birimlerinin tedavüle sunulmasının, ülkenin nakit yapısının geliştirilmesi ve günlük işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla atılan teknik ve düzenleyici bir adım olduğunu bildirdi.

İlk aşamada yeni banknotların mevcut diğer banknotlarla kademeli olarak piyasaya sürüleceğini vurgulayan Husariyye, mevcut banknotların dolaşımdan çekilmeyeceğini söyledi.

Husariyye, ikinci aşamada eski banknotların yenileriyle değiştirilmeye başlanacağını, üçüncü aşamada ise bu değişimin yalnızca Suriye Merkez Bankası üzerinden yapılacağını ifade etti.

