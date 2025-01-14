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Suriye'de sarraflar sokaklarda balya balya para bozuyor

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Suriye'de rejimin devrilmesiyle birlikte yabancı para yasağı sona erdi. Dolar ve Türk lirası kullanımının arttığı başkent Şam'da sarraflar sokaklarda para bozuyor.

Suriye'de rejimin devrilmesiyle birlikte yabancı para yasağının sona erdiği başkent Şam'da sarraflar sokaklarda döviz bozuyor.

ŞAM'DA SOKAKLAR HAREKETLENDİ

Suriye'de Esad rejiminin çökmesinin ardından ekonomi de rahat nefes almaya başladı. Rejim dönemindeki döviz alım-satım yasağının sona ermesiyle sokaklar hareketlendi. Dolar ve Türk lirası kullanımının arttığı Şam'da sarraflar sokaklarda para bozmaya başladı.

Suriye'de sarraflar sokaklarda balya balya para bozuyor

"ARTIK HİÇ KİMSE BİZE ZARAR VERMİYOR"

Rejim döneminde dolar bozduğu için cezaevine girdiğini ifade eden Ahmet Saddur, "Ben sarraflıktan önce ticaret yapıyordum. Rejim döneminde doları gizli saklı Suriye lirasına çeviriyordum. Defalarca para bozduğum için hapse girdim. Artık hiç kimse bize zarar vermiyor ve insanlar rahat bir şekilde paralarını bozuyor. Suriye'de daha önce dolar ile ticaret yapılmıyordu, şimdi insanlar yabancı para birimiyle ticaret yapmayı öğreniyor. Dolar, Suriye lirası karşısında değer kaybetti ve şu an durumlar daha iyi. Rejim döneminde dolar yasaktı, o yüzden daha yüksek değere sahipti" dedi.

"RAHATÇA İŞİMİZİ YAPABİLİYORUZ"

Şam'da 5 metrede bir sarrafların yer aldığını ifade eden Muhammed Munnir, "Biz her türlü parayı bozuyoruz, daha önce dolar yasaktı. Şu an her şey güzel ve rahatça işimizi yapabiliyoruz. Her 5 metrede bir sarraflar var, her şey güzel oldu." şeklinde konuştu.

Suriye'de sarraflar sokaklarda balya balya para bozuyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

dün kapalıçarşıya altın bozdurmaya gittim adamlar ikiyüzlük banknotları balyalar haline getirip kollu seyahat bavullarına dolduruyorlardı tl nin suriye parasından farkı yok yarın bir bakmışsınız suriye lirasıda bulgar levası gibi bizim paramız karşısında değerlenirse hiç şaşırmayın

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