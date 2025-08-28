Suriye'de 100 Megavatlık Güneş Enerjisi Santrali Anlaşması

Suriye Enerji Bakanlığı, STE ile Hama iline 100 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali (GES) kurulması için anlaşma imzaladı.

Bakanlığın, Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, anlaşma, ülkenin başkenti Şam'da Bakanlığa bağlı Genel Elektrik İletim Dağıtım Kurumu ile STE arasında imzalandı.

Anlaşma kapsamında STE tarafından Hama iline 100 megavatlık GES inşa edilmesi ve projenin 12 ay içinde tamamlanması öngörülüyor.

Kurum Müdürü Halid Ebu Diy, yaptığı açıklamada, GES'in, inşasının tamamlanmasının ardından 230 kilovoltluk yüksek gerilim şebekesine bağlanacağını ve ülkede elektrik kesintilerinin azaltılmasına katkıda bulunacağını ifade etti.