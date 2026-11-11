Süresi dolan afişleri kaldırmayan Adana'daki mağazaya 108 bin 370 lira ceza verildi

Adana'da süresi dolan '3 al 2 öde' afişlerini kaldırmayan mağazaya 108 bin lira ceza uygulandı.

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adana'da süresi dolan '3 al 2 öde' afişlerini kaldırmayan mağazaya 108 bin lira ceza uygulandığını açıkladı. Kaplan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ticaret Bakanlığımız Reklam Kurulu, Adana'da bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren mağazada geçerlilik süresi sona ermiş 'Tüm Alışverişlerinizde Geçerli 3 Al 2 Öde' kampanya afişlerinin sergilenmeye devam ettiğini tespit etti. 26 Ocak-1 Haziran tarihleri arasında geçerli olduğu belirtilen kampanyanın 11 Haziran tarihinde yapılan denetimde halen tanıtıldığı; ayrıca 2025 yılında sona ermiş başka bir kampanyaya ait afişlerin de mağazada bulunduğu belirlendi. Reklam Kurulu, süresi geçmiş kampanyaların tüketiciler nezdinde yanıltıcı bir algıya yol açtığı değerlendirmesiyle reklam veren şirket hakkında 6502 sayılı Kanun'un 63'üncü ve 77/12'nci maddeleri uyarınca 108 bin 370 lira idari para cezası ve reklamları durdurma cezası verilmesine karar verdi. Tüketiciyi yanıltan kampanyalara ve gerçeği yansıtmayan reklam uygulamalarına karşı denetimlerimiz kararlılıkla sürüyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı