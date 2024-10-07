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Sürdürülebilirlik İçin Yeşil Mutabakat Tanıtıldı

Sürdürülebilirlik İçin Yeşil Mutabakat Tanıtıldı
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T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından gerçekleştirilen 'Responsible Tanıtım Programı' ile ihracatçı firmaların Yeşil Mutabakata uyum sağlamaları için gereken destekler tanıtıldı. GAİB binasında düzenlenen etkinlikte sürdürülebilirlik, kamu destekleri ve uluslararası rekabetçilik konularında önemli bilgiler paylaşıldı.

T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonu, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde "Responsible Tanıtım Programı" GAİB binasında düzenlendi.

İhracatçı firmaların Yeşil Mutabakata uyum sağlamalarına yönelik olarak T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından işletmelerin ihtiyaç duydukları sürdürülebilirlik mevcut durum analizi, yol haritasının belirlenmesi ve projelerin izlenmesi, doğrulaması aşamalarından oluşan Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği-Responsible Programı GAİB binasında tanıtıldı. Etkinlikte ayrıca, Kamu Gözetim Kurumu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalar hakkında önemli bilgilere yer verildi.

Açılış konuşmalarında GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ihracatçı firmaların sürdürülebilirlik konusuna önem vermeleri gerektiğine vurgu yaparak, Yeşil Mutabakat sürecinin uluslararası rekabetçilik için sunduğu fırsatları anlattı. Kileci, "Sürdürülebilirlik konusunu üretim modellerimizin temeline koymamız hem ticari açıdan hem de insani açıdan büyük önem arz ediyor. Firmalarımızın yeşil dönüşüme tam uyumu için kamu kesiminin de birçok hazırlığı ve desteği mevcut. Açıklanan yeni destek programları ile Bakanlıklarımızın bu konuya verdiği önemi görmüş olduk. Bundan sonra yapılması gereken bu destek mekanizmalarını doğru kullanmak ve hedeflerimize ulaşmak" dedi.

Etkinlik, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Daire Başkanı Zeynep Domaniç, KGK Uzman Yardımcısı Esra Arıkan ve TİM Uzman Yardımcısı Çağrı Köse'nin sunumları ile devam ederken, katılımcıların yoğun ilgisiyle süren program soru cevap kısmının ardından son buldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İhracatçılar Meclisi Ticaret Bakanlığı İhracat Kamu

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