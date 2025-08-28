SunExpress, Yenilenen Uçak İçi Menüsü ile Yolculara Zengin Seçenekler Sunuyor

Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, yenilediği uçak içi menüsünde yolculara Türk ve dünya mutfağından çeşitli seçenekler sunmaya başladı.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, tüm SunExpress uçuşlarında geçerli olan yeni menüde, yolcu talepleri doğrultusunda hazırlanan sıcak kahvaltı tabakları, ana öğün alternatifleri ve tatlı seçenekleri yer alıyor.

Yenilenen menüde TURKISH DO & CO imzası taşıyan omlet, pankek ve peynirli börek gibi sıcak lezzetlerin yer aldığı kahvaltı tabakları satışa sunulurken, ana öğünlerde Türk mutfağının öne çıkan tatlarından Adana kebap ve Tire köftenin yanı sıra, gulaş ve "Cafe de Paris" soslu tavuk gibi dünya mutfağından seçkiler yer alıyor.

Ayrıca, menüde, makarna alternatiflerine ek olarak meze çeşitlerinden oluşan vejetaryen tabağıyla falafelli vegan menü ve küçük misafirler için de özel olarak hazırlanan çocuk menüsü bulunuyor. Menülere içecek ikramı da eşlik ediyor.

İrmik helvası ve erikli kekin yer aldığı tatlı menüsünde özel günler için kutlama pastası da sunuluyor.

El yapımı pastalar, servis takımıyla birlikte özel kutusunda ikram edilirken, misafirler pastalarını uçuşun ardından yanlarında götürebiliyor.

Yolcular, yemek tercihlerini rezervasyonları sırasında tüm SunExpress kanalları üzerinden ya da seyahat acenteleri ve tur operatörleri aracılığıyla, uçuş saatinden en az 36 saat önce sipariş edilebiliyor.