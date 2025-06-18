SunExpress, 2025 Yaz Sezonunda Türkiye-İngiltere Uçuşlarında Kapasite Artırıyor

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Türk Hava Yolları'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2025 yaz sezonunda Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki uçuşlarda beş rotada toplam 10 bin ek koltuk sunarak kapasite artıracak. Bu, artan seyahat talebine yanıt olarak gerçekleştiriliyor.

Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2025 yaz sezonunda Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki uçuşlarda kapasite artıracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SunExpress???????, Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye artan seyahat talebi kapsamında beş rotada toplam 10 bin ek koltuk sunuyor.

Ağustos-ekim ayları arasında sunulan ek kapasite, Londra Gatwick, Londra Stansted, Bristol ve Birmingham-Antalya ile Edinburgh-Dalaman uçuşlarını kapsıyor.

Türkiye'nin en çok tercih edilen tatil destinasyonlarından Antalya ve Dalaman, doğal güzellikleri ve zengin turistik olanaklarıyla Birleşik Krallık'tan gelen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Daha fazla yolcunun Türkiye'nin gözde tatil beldelerini keşfetmesini amaçlayan SunExpress, kapasite artışıyla Birleşik Krallık'tan Türkiye'nin Akdeniz kıyılarına erişimi kolaylaştırıyor.

Deniz ve güneş turizminin yanı sıra kültür, arkeoloji, gastronomi ve spor odaklı seyahat türlerine de hitap eden uçuş ağıyla SunExpress, Türkiye'nin dört bir yanına doğrudan ulaşım sağlayarak farklı seyahat deneyimlerine olanak tanıyor.

Şirket, 85 uçaklık filosuyla 35 ülkede 237 noktaya direkt sefer düzenlerken, bu yıl yaklaşık 17 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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