Sümer Holding'in 6 İldeki 12 Taşınmazı Satışa Çıkarılıyor

Sümer Holding'e ait 6 ildeki 12 taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi kararlaştırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aydın, Bingöl, Çorum, Hatay, Kırıkkale ve Konya'daki 12 taşınmaz, satış yöntemiyle özelleştirilecek.

Söz konusu taşınmazlar için hazırlanan ihale şartnamesinin bedeli 5 bin lira olarak belirlendi.

Geçici teminat bedelleri ise 100 bin lira ile 300 bin lira arasında değişiyor.

Son teklifler, Aydın'daki taşınmazlar için 6 Eylül'e, diğerleri için 7 Eylül'e kadar verilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek, ardından pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Teklif sahiplerinin, her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alması, ayrı teklif sunması ve gerekli belgeleri holdingin "Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4 (06797) Etimesgut/Ankara" adresine son teklif verme tarihi ve saat 17.00'ye kadar elden teslim etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA