Suluova Belediyesi'nde yüzde 60'lık maaş zammına davul-zurnalı kutlama

Amasya'nın Suluova ilçesinde davul ve zurnalar sıra dışı bir kutlama için çaldı. Kutlamayı yapan Suluova Belediyesinde çalışan işçilerdi. Maaşlarına yüzde 60 ara zam yapılan işçiler halay çekerek eğlendi.

"Şu anda bölgede bu maaşı ödeyen örnek belediyelerden biriyiz"

Maaşları asgari 8 bin liraya yükselen mesai arkadaşlarıyla birlikte halay çeken Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Şu anda bölgede bu maaşı ödeyen örnek belediyelerden biriyiz. Rabb'imize şükürler olsun" dedi.

Maaş zammını açıkladığı paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde işçisinin hakkını teri soğumadan teslim eden bir anlayışın temsilcisi olduklarını belirterek kendisini sürpriz yapıp belediyenin önünü düğün alanına dönüştüren personeline teşekkür eden Üçok, "Bu bir vefa örneğidir. Kadir, kıymet bilmektir. Kazancınız helalinden, bereketli olsun. Çocuklarınızla güle güle harcayın" diye konuştu. - AMASYA