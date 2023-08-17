Sultani cinsi sofralık üzüm ihracat yolculuğuna çıktı

Ege ovalarının önde gelen tarımsal ihracat ürünlerinden olan Sultani cinsi sofralık çekirdeksiz üzümde Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bağlardan toplanan ilk ürünler, ihracat yolculuğuna çıktı. Sofralık çekirdeksiz üzümde hasadın başlaması dolayısıyla Alaşehir'de Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği organizasyonuyla etkinlik düzenlendi.

Ege ovalarının önde gelen tarımsal ihracat ürünlerinden olan Sultani cinsi sofralık çekirdeksiz üzümde Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bağlardan toplanan ilk ürünler, ihracat yolculuğuna çıktı.

Sofralık çekirdeksiz üzümde hasadın başlaması dolayısıyla Alaşehir'de Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği organizasyonuyla etkinlik düzenlendi.

İlçedeki bir üreticinin bağında düzenlenen etkinlikte konuşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin yılda 2 milyon tona yakın sofralık üzüm üretimi ile dünyada 6'ncı sırada yer aldığını belirtti.

Manisa'nın Turgutlu, Salihli, Alaşehir, Sarıgöl ve Buldan ilçelerini kapsayan havzanın dünyanın önde gelen üzüm üretim merkezi olduğuna işaret eden Uçak, "2022 yılında 224 bin ton ihracat ile dünyada 10'uncu sırada yer aldığımız sofralık üzümün yüzde 60'ını Sultaniye cinsi üzüm oluşturuyor. Değer olarak da 2022 yılında 176 milyon dolar sofralık üzüm ihracatı gerçekleştirmişiz. 2023 yılında 2021 yılında yakaladığımız 200 milyon dolar barajını aşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör ise üzüm üretiminde Manisa'nın bir dünya markası haline geldiğini dile getirerek kalıntısız, kaliteli ve kontrollü ürün için yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından bağdan üzüm kesimi yapıldı, ürünün işletmelerde işlenmesi süreci incelendi.

Hasat töreni, üzüm yüklü tırların alkışlar eşliğinde ihracat pazarlarına uğurlanmasıyla son buldu.