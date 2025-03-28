Sucukta hile yapan 30 yıllık firma konkordato ilan etti

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın geçtiğimiz ekim ayında yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde yer alan Has Küçük Et Hayvancılık Gıda Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi, ekonomik darboğazın pençesinde. Dana sucuğunda kanatlı eti tespit edilmesiyle gündeme gelen firma, Afyonkarahisar 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulundu.

1995 YILINDA KURULDU

Konkordato Takip'te yer alan bilgilere göre, üç kuşaktır Afyonkarahisar Şuhut'ta sucuk, kavurma ve pastırma üretimi yapan köklü aile işletmesi, 1995 yılında kurularak bugünkü adını aldı.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

6.000 metrekarelik üretim tesisine sahip şirket, et sektöründeki güven kaybı ve ekonomik zorluklar nedeniyle borçlarını yapılandırmak için yasal süreç başlattı. Mahkeme, şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Aynı davada, Has Küçük Et'in yanı sıra Danam Et Gıda Tarım Hayvancılık Limited Şirketi ile firma yetkilileri Halis Küçük ve Hasan Küçük de yer alıyor. Mahkeme, alacaklıların 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebileceğini duyurdu.

FİRMALAR İÇİN BÜYÜK RİSK

Şirketin konkordato süreci, sektörde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve gıda güvenliğine dair artan denetimlerin işletmeler üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Özellikle et ve şarküteri sektöründe tüketici güveninin sarsılması, firmalar için büyük risk oluşturuyor.