Şubat ayı enflasyonla birlikte kira zam tavanı da netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu.

Kiracılar ve ev sahipleri yüzde 25 zam sınırının kalkmasının ardından kira artış oranını her ay merakla bekliyor. TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon verileri ile birlikte TÜFE 12 aylık ortalaması hesaplandı.

12 AYLIK TÜFE ORTALAMASI NE KADAR?

TÜFE, şubat ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak gerçekleşti. Milyonlarca ev sahibi ve kiracı, kira kontratlarını bu veriye göre yeniden düzenleyecek. Şubat ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre mart ayı için konut ve işyeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu. Mart ayı kira artış tavanı yüzde 53,83 olarak hesaplandı.

ÖRNEK HESAPLAMA

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025

Mevcut kira bedeli: 10.000 TL

Kira zam oranı: %53,83

Kira zam bedeli: 5.383 TL

Yeni kira bedeli: 15.383 TL

YÜZDE 25 SINIRI KALDIRILMIŞTI

2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Bu uygulamanın kalkmasıyla zam tavanı daha önce olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başladı.