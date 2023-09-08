STSO Yönetim Kurulu Başkanı, iş dünyasının beklentilerini TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda aktardı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (STSO) Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, reel sektörün sıkıntı, talep ve önerilerini, yereldeki beklentilerini TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi yönetimindeki bakanlara aktardıklarını söyledi.

STSO Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar ve gündeme dair meclis üyelerini bilgilendirdi. Murzioğlu, sözlerine geçen pazar günü Samsun'da sağanak yağış sonrası oluşan sel felaketinde zarar görenlere geçmiş olsun dilekleriyle başladı.

"İş dünyasının beklentilerini iletmeye devam ediyoruz"

İş dünyasının sorunlarını, beklentilerini ilgili yerlerle paylaşmaya devam ettiklerini belirten Murzioğlu, "Pandemi, yangın, sel, deprem gibi büyük ölçekli doğal afetler, bölgede devam eden savaş gibi belirleyici faktörler bununla birlikte her geçen büyümek adına atılan büyük adımların bir sonucu olarak beklediğimiz, tahmin ettiğimiz bir ekonomik ortamı yaşıyoruz. Camiamızın karşı karşıya kalacağı sorunların çözümü noktasında bizler yine TOBB aracılığıyla iş dünyasının beklentilerini iletmeye devam ediyoruz. 16 Ağustos'ta Birliğimizin çatısı altında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, ekonomi yönetimindeki bakanlarımız ve Oda/Borsa Başkanlarımızla birlikte TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nı gerçekleştirdik. Reel sektörün sıkıntı, talep ve önerilerini, yereldeki beklentileri aktardık. İş dünyasının taleplerinin en başında finansmana erişim geliyor. İş dünyası tarafında sürdürülebilirlik adına kredi ihtiyacı artarken bankaların kredi arzı konusunda çekimser kaldığını, özellikle Merkez Bankasının TL'yi daraltıcı politikaları bankaların bu çekimserliğini daha da artırdığını dile getirdik. Faizlerin kullanıcı tarafında kabul edilebilir olmadığını ifade ettik. Enflasyon toplumun tüm kesimlerin yoruyor. Enflasyon muhasebesi uygulamasının getirilmesini talep ettik. Taleplerimizi birinci ağızdan ilgili bakanlarımıza ilettiğimiz gibi, 30 Ağustos'ta TOBB Yönetimi olarak Cumhurbaşkanımıza yapmış olduğumuz ziyarette de bildirdik. Ekonomik anlamda zorlu bir süreçten geçiyoruz ama hiç şüphe yok ki; yaşadığımız zorlu süreci, daha öncekiler gibi bunu da hep birlikte aşacağız" dedi.

Samsun'un potansiyeli bilimsel çalışmalarla da desteklendi

Meclisi, Samsun'un Temmuz ayı ihracat rakamları hakkında da bilgilendiren Murzioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Coğrafyamızın getirdiği siyasal sorunlara, afetlere, ekonomik bağlamdaki sıkıntılara rağmen bir büyüme eğiliminde olduğumuzu görüyoruz. Bununla birlikte önemli bir gösterge olan ihracat rakamlarında belirli bir düzeyi yakaladık. Temmuz ayı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 14,4 artışla 123 milyon 835 bin dolar olarak gerçekleşti. Böylece Ocak ayından itibaren ihracatımız 710 milyon 558 bin olarak kaydedildi. Toplam rakam geçen yıla göre yüzde altı oranında daha az olsa da farkı kapatacağımıza, önceki yılın üzerine çıkacağımıza inanıyoruz. TEPAV tarafından yapılan bir çalışma da Samsun imkan seti geniş, potansiyelleri için doğru politikalara ihtiyacı olan iller arasında birinci sırada yer alıyor. Yani Samsun sıçrama potansiyeli yönünden en üstte geliyor. Dolayısıyla bizim sahada yer alarak söylediğimiz bu şehrin güçlü bir potansiyeli olduğu ifadesi bu bilimsel çalışmayla desteklenmiş oluyor. Şehrimizin sahip olduğu imkan ve yetenekler bağlamında düşünüldüğünde gidilecek yolun sonunda önemli bir kalkınma hamlesi kaçınılmaz. Biz bu çıkarımlara dayanarak şehrimizin ihracatına artacağına inanıyoruz. Oluşturulacak politikalarda odamıza ve camiamızın temsilcisi olan sizlere büyük görev düşüyor. Bu kürsüde yaptığınız her bir paylaşımın dolayısıyla ağırlığı var. Biz hep birlikte şehrimizin ekonomisi için değer oluşturmaya devem edeceğiz."

Meclis, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. - SAMSUN