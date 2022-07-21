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STSO Başkanı Eken, demir çelik işçilerinin yanında olduğunu söyledi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
STSO Başkanı Eken, demir çelik işçilerinin yanında olduğunu söyledi

Sivas Demir Çelik Fabrikası Çalışanları Temsil Heyeti, Sivas Ticaret ve Sanayi Odasını (STSO) ziyaret ettiSİDEMİR heyeti, fabrikanın TMSF'ye devredilmesi ve acilen kayyum atanması konusunda Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken'den destek istedi.

Sivas Demir Çelik Fabrikası Çalışanları Temsil Heyeti, Sivas Ticaret ve Sanayi Odasını (STSO) ziyaret etti

SİDEMİR heyeti, fabrikanın TMSF'ye devredilmesi ve acilen kayyum atanması konusunda Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken'den destek istedi. İşçilerin yaşadığı mağduriyetin farkında olduklarını ifade eden Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, "SİDEMİR, şehrimiz çok önemli. Gerek sağladığı istihdam gerekse şehre ekonomik katkıları nedeniyle son derece önemli bir görev yapıyor. Ancak yapılan operasyonların ardından bir bilinmezlik yaşanıyor. İşçi kardeşlerimiz, mağduriyet yaşamak istemiyor. Çalışan kardeşlerimizin evlerine ekmek götürebilmeleri için fabrikanın çalışması gerekiyor. Biz, Oda olarak üzerimize düşen görevin farkındayız. Sorunu ilgili kurumlarla paylaşacağız" dedi.

"Fabrika biran önce üretime başlamalı"

Fabrikanın biran önce üretime geçmesi gerektiğini belirten Eken, "Kardeşlerimizin haklı taleplerinde yanlarındayız. İlgili yerlerle görüşeceğiz. SİDEMİR konusunda devletimiz de kalıcı çözüm üretmeli" diye konuştu. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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