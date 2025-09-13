Strategy Dergisi'nin 32. Sayısı Yayınlandı

AKFEN Holding desteğiyle 3 ayda bir hazırlanan ve tamamı dijital ve ücretsiz olarak kolayca indirip okunabilir hale gelen Strategy Dergisi'nin 32'nci sayısı yayınlandı.

'Yarını Bugünden Okuyun' sloganıyla İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan Strategy dergisinin 32'nci sayısının kapağında, doğal afetleri gözler önüne seren haber başlığı 'Tarımsal Üretimdeki Dengeyi Sarsan Görünmez Tehlike: Doğal Afetler' yer alıyor.

Akfen Holding desteğiyle tamamı dijital ve ücretsiz olarak kolayca indirip okunabilen hale getirilen Strategy dergisinin 32'nci sayısı yayınlandı. 'Yarını Bugünden Okuyun' sloganıyla İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan Strategy dergisinin 32'nci sayısının kapağında, yarattığı yıkım ile ekonomik ve sosyal dengeyi sarsmaya başlayan doğal afetlerin olası sonuçlarının ele alındığı haber 'Tarımsal Üretimdeki Dengeyi Sarsan Görünmez Tehlike: Doğal Afetler' başlığı öne çıkıyor.

Türkiye'de e-ticaret sektörü, 2024'te ulaştığı 3 trilyon TL'lik hacimle büyüme gösterdi. Yüzde 61,7 oranındaki artış, sektörün potansiyelini gözler önüne sererken, ödeme sistemlerindeki dönüşüm bu gelişmenin önemli unsuru oldu. Kart kullanımının yanı sıra dijital cüzdanların hızla yaygınlaşması ve yapay zeka destekli hızlı teslimat çözümleri, alışveriş alışkanlıklarını yeniden şekillendiriyor. Strategy dergisi, yeni sayısında Türkiye e-ticaretinin yükselen trendlerini ve sektörün geleceğini mercek altına alıyor.