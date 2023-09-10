Dünyanın önde gelen otomotiv gruplarından Stellantis'in Türkiye yapılanmasında yeni atamalar gerçekleşti. Peugeot Pazarlama Direktörlüğü görevindeki Gupse Kaplan, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nin Peugeot Marka Bölge Müdürü olarak atanırken, Duygu Kanberoğlu ise Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü görevine atandı.

Dünyanın önde gelen otomotiv gruplarından Stellantis'in Türkiye yapılanmasında yeni atamalar gerçekleşti.

Peugeot Pazarlama Direktörlüğü görevindeki Gupse Kaplan, Stellantis'in en büyük 6 bölgesinden biri olan Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nin (MEA) Peugeot Marka Bölge Müdürü görevine atanırken, Stellantis Türkiye Planlama Direktörü olarak görev yapan Duygu Kanberoğlu ise Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü görevine atandı.

Dünyanın en büyük otomotiv gruplarından Stellantis çatısı altında ülkemizde faaliyetlerini sürdüren Stellantis Türkiye'de yeni atamalar gerçekleşti. Bu kapsamda Nisan 2020'den bu yana Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Gupse Kaplan, Eylül 2023 itibarıyla Stellantis'in en büyük 6 bölgesinden biri olan Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nin (MEA) Peugeot Marka Müdürü olarak atandı. Gupse Kaplan'ın yerine, Ekim 2022'den günümüze Stellantis Türkiye Planlama Direktörü olarak görev yapan Duygu Kanberoğlu, Eylül 2023 itibarıyla Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü olarak atandı.

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra, Fransa Nice Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü'nde yüksek lisansını yapan Gupse Kaplan, 2007-2011 yılları arasında sırasıyla Subaru ve Citroën markalarında çalıştı. Renault markasında 2011'de Ürün Müdürü olarak göreve başlayan Kaplan, 2011-2017 yılları arasında Renault Mais bünyesinde Ticari Araç Ürün Müdürü, Binek Otomobil Ürün Müdürü ve Tedarik Zinciri Yöneticisi olarak görev aldı. Mayıs 2017 tarihinden itibaren Peugeot Türkiye'de Ürün ve Fiyatlandırma Müdürü olarak görev alan Gupse Kaplan, Nisan 2020 itibarıyla kariyerine Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü olarak devam etti. Eylül 2023 itibarıyla Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nin (MEA) Peugeot Marka Müdürü olan Kaplan, bölgedeki potansiyel büyümeye odaklanarak, Dare Forward hedefleri doğrultusunda Peugeot markasının "Göz Alıcı" vizyonunun MEA bölgesinde daha da ileriye taşınmasından sorumlu olacak.

Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü Duygu Kanberoğlu

Kadir Has Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra Politecnico di Milano'da İşletme Mühendisliği'nde Yüksek Lisans yapan Duygu Kanberoğlu, Toyota Türkiye'de kariyerine başladı. Pazarlama Direktörlüğü altında İletişim, Pazarlama Ürün ve Stratejik Planlama Bölümlerinde görev aldı. Ağustos 2020'de Stellantis Türkiye bünyesine, Peugeot Türkiye Ürün, Fiyatlandırma ve Kampanya Müdürü olarak katılan Duygu Kanberoğlu, Ekim 2022'den günümüze Stellantis Türkiye Planlama Direktörü olarak görev yapıyordu. Duygu Kanberoğlu, Eylül 2023 itibarıyla Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü görevine atandı.