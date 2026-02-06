Stellantis, NextStar Energy'nin mülkiyetini LG Energy Solution'a devredecek

Stellantis, NextStar Energy'deki yüzde 49 ortaklık payını kurucu ortak girişim ortağı LG Energy Solution'a devredecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis, enerji alanında yeni karara imza attı.

Stellantis ve NextStar Energy, LG Energy Solution'ın NextStar Energy'nin tamamının mülkiyetini devralacağını, bu kapsamda Stellantis'in şirketteki yüzde 49 payını LG Energy Solution'a satacağını duyurdu.

NextStar Energy, iki şirket tarafından 2022'de, Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Windsor kentinde batarya üretim tesisini kurmak amacıyla ortak girişim olarak hayata geçirildi.

Şirket, Kanada'nın batarya alanındaki geleceği için dayanıklı ve rekabetçi temel oluşturmaya devam edecek.

Ortaklık yapısındaki değişiklik, ortak girişimin iki hissedarı olan LG Energy Solution ve Stellantis tarafından karşılıklı mutabakatla alınmış stratejik karar niteliği taşıyor.

Kanada'nın ileri üretim ve temiz enerji ekosisteminin temel yapı taşlarından biri konumunda olan NextStar Energy tesisi, yerli batarya üretimini güçlendirerek Kuzey Amerika batarya tedarik zincirini sağlamlaştırıyor ve Kanada'nın uzun vadeli sanayi rekabetçiliğini destekliyor.

Bugüne kadar 5 milyar Kanada dolarının üzerinde yatırım yapılan tesis, 1300'ün üzerinde kişiye istihdam sağlıyor.

Tam kapasite üretime geçilmesiyle birlikte uzun vadede 2 bin 500 çalışan hedefleniyor. NextStar Energy, otomotiv üretim sektörü ile diğer stratejik sektörlerin değişen ihtiyaçlarını karşılayacak kritik yetkinliklerin ülke içine kazandırılması yoluyla, Kanada ve Kuzey Amerika'nın batarya üretim ekosisteminin güçlendirilmesinde rol üstlenmeye devam edecek.

Çok sayıda müşteri, kullanım alanı, kimya ve formatı kapsayan en çeşitli üretim altyapısına sahip olan LG Energy Solution, satın almanın tamamlanmasının ardından, bölgede dört bağımsız tesis (LG Energy Solution Michigan Holland, LG Energy Solution Michigan Lansing, LG Energy Solution Arizona ve NextStar Energy) ile dört ortak girişim tesisini işletiyor olacak.

Küresel batarya pazarı, elektrikli araçların (EV) ötesine geçerek Enerji Depolama Sistemleri (ESS), robotik, Kentsel Hava Mobilitesi ve denizcilik gibi farklı sektörlere doğru genişlerken, LG Energy Solution portföyünü stratejik olarak yeniden dengelemekte ve operasyonel verimliliğini artırıyor.

Şirket, mevcut üretim hatlarının kullanımını en üst düzeye çıkarırken yeni yatırım ihtiyacını en aza indirmek amacıyla, üretim kapasitesini EV ve ESS arasında yeniden tahsis ediyor.

"Tesisin kapasitesinden tam anlamıyla yararlanmasını mümkün kıldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Antonio Filosa, LG Energy Solution'ın Windsor tesisinin kapasitesinden tam anlamıyla yararlanmasını mümkün kıldıklarını anlattı.

Tesisin uzun vadeli sürdürülebilirliğini güçlendirirken elektrikli araçları için batarya tedarikini de güvence altına aldıklarına dikkati çekerek, "Bu adım, müşterilerimizi, Kanada'daki operasyonlarımızı ve küresel elektrifikasyon yol haritamızı destekleyen akıllı ve stratejik bir hamledir." değerlendirmesini yaptı.

LG Energy Solution CEO'su David Kim de Kanada'da üretim merkezi konumlandırarak Kuzey Amerika'da önemli büyüme fırsatları gördüklerini belirtti.

NextStar Energy'nin tamamının mülkiyetine sahip olmalarının, enerji depolama sistemleri (ESS) pazarından gelen artan talebe hızlı yanıt vermelerini sağlayacağını aktaran Kim, "Kuzey Amerika merkezli yeni müşteriler kazanarak Kanada'nın elektrikli araç endüstrisinde kilit bir rol üstlenmemizi mümkün kılacaktır." ifadelerini kullandı.

NextStar Energy CEO'su Danies Lee de yeni ortaklık yapısının, şirketin Kanada'nın batarya üretimindeki konumunu güçlendirdiğini kaydederek, Kanada'daki iş güçlerine ve üretim kapasitelerine yönelik yatırımların uzun vadeli sürdürülmesine olanak sağladığına, Kanada ve Ontario için kalıcı ekonomik faydalar sunduğuna işaret etti.