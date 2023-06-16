Starbucks, uluslararası insan kaynakları zirvesinde deneyimlerini paylaştı

Starbucks, GLOBAL HR SUMMIT 2023'te 'Starbucks, Burası Senin Yerin' başlıklı oturumda çalışanlarının deneyimlerini üst düzey yöneticileriyle paylaştı. Etkinliğe pek çok farklı sektörden insan kaynakları profesyonelleri katıldı ve izleyiciler markanın çalışanlarına sunduğu aile ortamı, yan hakları, kariyer ve eğitim fırsatları hakkında bilgi edindi. Etkinliği 50'den fazla ülkeden 15 bini aşkın lider takip etti.

Dünyanın önde gelen kahve zinciri Starbucks, çalışanlarının deneyimlerini üst düzey yöneticileriyle 9 Haziran'da katıldığı Uluslararası İnsan, Kültür ve Yönetim Zirvesi GLOBAL HR SUMMIT 2023'ün ' Starbucks, Burası Senin Yerin' başlıklı oturumunda dinamik bir sunumla paylaştı.

Pek çok farklı sektörden insan kaynakları profesyonellerini bir araya getiren etkinliğe, Starbucks Türkiye & Azerbaycan Başkan Yardımcısı Figen Ilgaz, Alshaya Türkiye & Azerbaycan İnsan Kaynakları Direktörü Yasemin Avcı, 2015 EMEA Barista Şampiyonu - Eğitim ve Geliştirme Uzmanı Gürkan Kumak, Mağaza Müdürü Seda Topgüloğlu katıldı.

Etkinliğe katılan izleyiciler, markanın misafirlerine 20 yılı aşkın süredir sunduğu deneyimin markanın çalışanları açısından tezahürüne tanık oldu. Yeşil önlüğün sihrinin anlatıldığı oturumda pek çok farklı pozisyonda görev alan çalışanlar gerçek hikayelerini birinci ağızdan aktarma fırsatı buldu.

Yılda 300 binden fazla iş başvurusu alan markanın sunduğu aile ortamı, yan hakları, kariyer ve eğitim fırsatları ile nasıl farklılaştığının anlatıldığı sunum izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

ETKİNLİĞİ 50'DEN FAZLA ÜLKEDEN 15 BİNİ AŞKIN LİDER TAKİP ETTİ

Starbucks'tan edinilen bilgilere göre KREA M.I.C.E. tarafından organize edilen ve 125'in üzerinde konuşmacının yer aldığı etkinlik hem yüz yüze hem de online olarak yapıldı. 8-9 Haziran'da Raffles İstanbul'daki aktiviteyi bin 500'ün üzerinde lider izlerken, 50'den fazla ülkeden 15 bini aşkın İK lideri de 8-10 Haziran'da online platformda gerçekleştirilen sunumları eşzamanlı takip etti.