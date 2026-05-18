Altının kilogram fiyatı 6 milyon 702 bin 400 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,7 artışla 6 milyon 702 bin 400 liradan tamamladı. Toplam işlem hacmi 8,69 milyar lira oldu.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 648 bin 600 lira, en yüksek 6 milyon 702 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 artışla 6 milyon 702 bin 400 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 6 milyon 654 bin 600 liradan tamamlanmıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 686 milyon 843 bin 675,54 lira, işlem miktarı ise 1307,43 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 694 milyon 4 bin 732,84 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.654.600,004.556,40
En Düşük6.648.600,004.510,00
En Yüksek6.702.400,004.573,40
Kapanış6.702.400,004.573,40
Ağırlıklı Ortalama6.672.311,404.540,83
Toplam İşlem Hacmi (TL)8.686.843.675,54

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.307,43

Toplam İşlem Adedi84

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
