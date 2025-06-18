St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu Kapılarını Açtı

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Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF), 140 ülkeden üst düzey yetkililerin katılımıyla başladı. Forumda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de yer alacağı ana oturum 20 Haziran'da yapılacak.

ST. Rusya'nın "Davos'u" olarak bilinen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) 28'incisi, 140 ülkeden üst düzey hükümet ve şirket yetkililerinin katılımıyla kapılarını ziyaretçilere açtı.

Dünyanın önde gelen ekonomi forumları arasında gösterilen SPIEF, 1997'den bu yana her yıl St. Petersburg'da düzenleniyor.

Asya, Afrika ve Orta Doğu'dan yetkililer, Ukrayna Savaşı öncesinde Batılı siyasetçi ve üst düzey yöneticilerin yoğun ilgi gösterdiği forumun ana ziyaretçileri konumuna geldi.

Rus hükümeti ve şirketlerin üst düzey yetkililerinin de dahil olduğu 20 binden fazla kişinin katıldığı forumda, 140 ülkeden temsilci yer alıyor.

Foruma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Türkiye, Çin, Endonezya ve Güney Afrika gibi ülkelerden üst düzey yetkililerin katılması bekleniyor.

SPIEF'te, Putin'in gündemdeki çok sayıda konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı "ana oturum" ise 20 Haziran'da düzenlenecek. Rusya ile katılımcı ülkeler arasında önemli ekonomik ve ticari anlaşmaların da imzalanması beklenen forum 21 Haziran'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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