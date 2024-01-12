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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik ek zammı içeren çalışmasını tamamladı. Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma gelecek hafta yapılacak Kabine'ye sunulacak.

TÜİK tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı.

EK ZAM ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Beklentiler üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı.

GELECEK HAFTA KABİNE'YE SUNULACAK

Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, gelecek hafta yapılacak Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

ÇALIŞMA YASALAŞMASI İÇİN MECLİS'E SEVK EDİLECEK

Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.

Haberler.com / Barış Polat - Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ssk Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

ARSLANOĞLU Hakan:

Müteahhitte gelince yap işlet devret, Milletvekillerine gelince meclis lokantasında ye iç sarf et, Emekliye gelince aldığın maaşa şükret Dünyasında yaşıyoruz.

Yanıtla538
Kemal Demirelli:

BIRAKIM BU EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MUHABBETİNİ HERKESİN KÖK MAŞINA ZAMAN YAPIN KİM KAÇ YIL KAÇ GÜN SAYISINA GÖRE MAAŞ ALSIN 2 SENEDİR ZAM ALMIYORUM. ŞİMDİ YİNE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ KÖK MAAŞLARA ZAM YAPIN HERKES HAK ETTİĞİNİ ALSIN.. 9800 İŞ GÜNÜ 33 SENE İLE ALDIĞIM MAAŞ 3600-4000-5000 GÜN İLE KG MEKLİ OLMALA AYNI MAAŞ YETER ARTIK 2020 OCAK AYNINDA 2342 TL MAAŞ BAĞLANDO ASGARİ ÜCRET 2324 TL YA ŞİMDİ

Yanıtla416
can:

emeklilere fazla bile boşverin ettiklerini bulsunlar

Yanıtla22
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