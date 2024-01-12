SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışmaları tamamlandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıkladığı 2023 enflasyon rakamıyla birlikte memur ve emeklilerin maaş artış oranları belirlenmişti. Memur ve memur emeklisine yüzde 49,25'lik bir zam yapılırken, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı yüzde 37,57'de kalmış, bu durum kamuoyunda beklentilere neden olmuştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ARTACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, gelecek hafta Kabine toplantısında sunulacak olan düzenleme, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 lira olan mevcut seviyesini artırmayı hedefliyor.

KABİNE'DE ERDOĞAN'A SUNULACAK

Gelecek hafta yapılacak Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak çalışma, Kabine değerlendirmeleri sonrasında kamuoyuyla paylaşılarak yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.