Sri Lanka Büyükelçisi Kadurugamuwa, ATO'yu ziyaret etti

Güncelleme:
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Sri Lanka ile Türkiye arasındaki olumlu ilişkileri ticari ve ekonomik alana taşıma hedeflerini dile getirerek, iki ülke arasında işbirliği yapılabilecek birçok alan olduğunu belirtti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Sri Lanka ve Türkiye arasındaki olumlu ilişkileri, ticari ve ekonomik alana taşımayı hedeflediklerini belirterek, "Sri Lanka ile tarımdan tekstile, turizmden enerji ve madenciliğe kadar birçok alanda işbirliği geliştirebiliriz." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Sri Lanka Büyükelçisi Niluka Kadurugamuwa, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti.

Baran, ziyaretteki konuşmasında, Sri Lanka ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihi geçmişi olduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki olumlu ilişkileri ticari ve ekonomik alana taşımayı hedeflediklerini bildirdi.

İki ülke arasında ekonomik ve teknik işbirliği ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının bulunduğunu hatırlatan Baran, "Bu altyapılar iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin, mevcut rakam olan 250 milyon doların üzerine rahatlıkla çıkabileceğini gösteriyor. Sri Lanka ile tarımdan tekstile, turizmden enerji ve madenciliğe kadar birçok alanda işbirliği geliştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A üzerinden, Sri Lanka'nın 50 televizyon kanalının yayın yapmasına ilişkin sözleşme imzalandığını anımsatarak, bu gelişmenin hizmet sektöründeki işbirlikleri için önemli bir adım olduğuna dikkati çekti.

Sri Lanka Expo 2026'ya davet

Kadurugamuwa da iki ülke arasındaki ticaret hacminin halihazırda 250 milyon dolar olduğunu, kendilerinin de bu rakamı yükseltme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Sri Lanka'da sanayi ve imalat sektörü, denizcilik ve gemi onarımı, lojistik, yenilenebilir enerji, inşaat ve altyapı, inşaat malzemeleri, bilişim ve dijital gibi sektörlerde yatırım imkanı bulunduğuna değinen Kadurugamuwa, ATO üyelerinden oluşacak heyeti, gelecek yıl gerçekleştirecekleri Sri Lanka Expo 2026'ya davet etti.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
