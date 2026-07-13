Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 4 bin 400 lira, en düşük fiyat ise 899 lira 99 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi yüzde 1,04 artışla 1,6 milyar lirayı aştı.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 400 lira, en düşük 899 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,04 artarak 1 milyar 615 milyon 229 bin 868 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 4 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 899 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 641 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 658 lira 71 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.