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Spot elektrikte yarın bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 300 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 67,1 artarak 1 milyar 712 milyon 244 bin 869 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 300 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 67,1 artarak 1 milyar 712 milyon 244 bin 869 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-20.00 saatlerinde 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 300 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 139 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 208 lira 57 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 299 lira 99 kuruş, en düşük 0 (sıfır) olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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