Spot elektrikte megavatsaat fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 362 lira 82 kuruş oldu

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 362 lira 82 kuruş, en düşük 2 bin 274 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,2 artarak 1 milyar 685 milyon 759 bin 502 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 4 bin 362 lira 82 kuruş, en düşük 12.00'de 2 bin 274 lira 39 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 988 lira 94 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 55 lira 41 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 450 lira, en düşük 1500 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA