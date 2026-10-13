Spot elektrikte megavatsaat fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 800 lira 1 kuruş oldu

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 800 lira 1 kuruş, en düşük 1998 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,64 azalarak 1 milyar 716 milyon 775 bin 424 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 3 bin 800 lira 1 kuruş, en düşük 07.00'de 1998 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 19 lira 83 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 94 lira 28 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 300 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA