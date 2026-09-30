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Spot elektrikte megavatsaat fiyatı yarın en yüksek 4 bin 99 lira 99 kuruş belirlendi

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Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 99 lira 99 kuruş, en düşük 950 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Spot piyasada işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,02 azalarak 1 milyar 339 milyon 853 bin 722 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 99 lira 99 kuruş, en düşük 950 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,02 azalarak 1 milyar 339 milyon 853 bin 722 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 99 lira 99 kuruş, en düşük saat 12.00'de 950 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 445 lira 85 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 540 lira 28 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 200 lira, en düşük 1197 lira 14 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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