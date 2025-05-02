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Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseliyor

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseliyor
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 249 lira 99 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacminde ise gün içinde %22'lik bir düşüş yaşandı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 249 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22 düşerek 1 milyar 195 milyon 307 bin 507 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 15.00'te 249 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 199 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 191 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 399 lira 54 kuruş, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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