Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Değişiklikleri Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük ise 1811 lira 98 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise düne göre yüzde 2,7 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 1811 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,7 azalarak 2 milyar 191 milyon 949 bin 795 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00 ve 08.00'de 3 bin 399 lira, en düşük saat 12.00'de 1811 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 78 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 77 lira 98 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 440 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
Özel bakım merkezinde dehşete düşüren görüntüler! Bakıcıların savunması daha skandal

İnsanlıktan utandıran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasancan Kaya sessizliğini bozdu! İşte Konuşanlar'ın yeni adresi

Acun Ilıcalı'ya veda eden Hasancan Kaya yeni adresini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.