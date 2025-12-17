Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ tarafından açıklanan verilere göre, spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3.400 lira, en düşük ise 2.250 lira 1 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi de yüzde 5,2 artış gösterdi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 5,2 artarak 1 milyar 975 milyon 378 bin 391 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00-09.00 ve 16.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 2 bin 250 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 37 lira 57 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 34 lira 34 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1899 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
