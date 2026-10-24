Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Spot doğal gazda referans fiyat 19 bin 909 lira 93 kuruş oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 19 bin 909 lira 93 kuruş oldu. Piyasada işlem hacmi 12 milyon 45 bin 499 lira, gaz ticaret miktarı ise 605 bin metreküp olarak kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 909 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 45 bin 499 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 864 bin 725 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 909 lira 93 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 605 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 350 lira, satış fiyatı ise 18 bin 914 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 157 milyon 747 bin 246 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 157 milyon 775 bin 671 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
Bu haber 134 sitede yayınlandı.
8 yıl çalıştı, parasını alamadı bir de dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar

8 yıl çalışıp parasını alamadı, dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lewis Hamilton'dan Kim Kardashian'a servet değerinde hediye

"Para var huzur var" dedirten bir olay daha
Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper Yılmaz alarmı! Karar verildi

Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper alarmı! Karar verildi
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında

Soruşturma genişliyor! İki iş insanı gözaltında
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu

İnşaatlarda çalışırken tarih yazdı! Şimdi herkes onu konuşuyor
Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı

Mesaiye başladı! İşte ilk icraatı
Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı

Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı
ABD'den İran'a saldırı sinyali! Tahran'ın korkutan planı ortaya çıktı

ABD "Saldıracağız" dedi, İran hayatı durduracak misillemeyi ilan etti