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Spot doğal gazda dün 1000 metreküpün referans fiyatı 22 bin 195 lira oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 22 bin 195 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi 4 milyon 194 bin 855 lira olurken gaz ticaret miktarı 189 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 22 bin 195 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 194 bin 855 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 12 milyon 46 bin 784 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 22 bin 195 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 189 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 23 bin 304 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 21 bin 85 lira 25 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 134 milyon 742 bin 138 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 134 milyon 814 bin 875 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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