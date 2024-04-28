Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 55 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 41 bin 649 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 3 milyon 241 bin 170 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 55 lira 21 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 411 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 557 lira 97 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 552 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 98 milyon 637 bin 445 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 98 milyon 782 bin 107 metreküp olarak kayıtlara geçti.