Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 7 Bin 996 Lira 90 Kuruş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 7 bin 996 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 3 milyon 520 bin 589 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 7 bin 996 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 520 bin 589 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 49 milyon 823 bin 319 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 7 bin 996 lira 90 kuruş, gaz ticaret miktarı da 440 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 8 bin 396 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 7 bin 597 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 101 milyon 552 bin 178 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 101 milyon 550 bin 546 metreküp olarak kayıtlara geçti.