Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 184 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 11 milyon 701 bin 800 lira oldu. Türkiye'ye 334 milyon metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 184 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 701 bin 800 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 847 bin 13 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 184 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 825 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 893 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 474 lira 80 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 334 milyon 796 bin 704 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 334 milyon 97 bin 378 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
