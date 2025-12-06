Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın fiyatı 14 bin 696 lira 39 kuruş olarak belirlenirken, işlem hacmi 10 milyon 684 bin 247 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 696 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 684 bin 247 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 994 bin 85 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 696 lira 39 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 727 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 431 lira 21 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 961 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 238 milyon 422 bin 135 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 237 milyon 970 bin 612 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho Portekiz'de ilk derbisine çıktı! İşte sonuç

Portekiz'de ilk derbisine çıktı! İşte sonuç
Bölge halkının beklediği dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar

Bölge halkının beklediği dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar
Adanalı şoföre Müjde Ar şoku! 'Şalvar Davası' filmi başına dert oldu

Adanalı şoföre Müjde Ar şoku! "Şalvar Davası" filmi başına dert oldu
İstanbul'un orta yerinde elleri bağlanmış asılı ceset bulundu

İstanbul'un orta yerinde elleri bağlanmış asılı ceset bulundu
Mourinho Portekiz'de ilk derbisine çıktı! İşte sonuç

Portekiz'de ilk derbisine çıktı! İşte sonuç
Sadettin Saran'dan İbrahim Hacıosmanoğlu'na telefon

Konu: Galatasaray-Samsunspor maçı! Saran'dan Hacıosmanoğlu'na telefon
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Milyon dolarlık otelin vahim hali! Tinerciler ve hırsızlar mesken tuttu

Yer: İstanbul! Milyon dolarlık otelin vahim hali
Gözaltındaki ünlü sunucular serbest bırakıldı

Gözaltındaki ünlü spikerlerle ilgili karar verildi
Meclis'e sunulan ücretsiz implant tedavisi için 2 şart var

Meclis'e sunulan ücretsiz implant tedavisi için 2 şart var
Oosterwolde'ye sürpriz talip

Oosterwolde hakkında sürpriz gelişme
Aşk bombası patladı! Flaşlar patlayınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Aşk bombası patladı! Flaşlar patlayınca neye uğradıklarını şaşırdılar
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.