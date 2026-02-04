Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 769 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 521 bin 404 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 480 bin 657 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 769 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 173 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 507 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 30 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 296 milyon 150 bin 931 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 296 milyon 177 bin 320 metreküp olarak kayıtlara geçti.