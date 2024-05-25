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SPK onayladı! 3 şirket daha halka arz olacak

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Sermaye Piyasası Kurulu, Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret AŞ, Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ'nin ilk halka arzını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret AŞ'nin pay başına 55 liradan, Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 34,68 liradan ve Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ'nin 22,98 liradan ilk halka arzına onayladı.

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 611 milyon 755 bin lira tutarındaki bedelsiz pay ihracına onay veren SPK, Eko Faktoring AŞ'nin 175 milyon lira, Yapı Kredi Faktoring AŞ'nin 2 milyar lira, QNB Finans Finansal Kiralama AŞ'nin 1 milyar lira, Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 490 milyon lira, Destek Yatırım Bankası AŞ'nin 20 milyon dolar, Hasçelik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 50 milyon dolar, Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin 6 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurularına onay verdi.

Kurul, ARDVENTURE Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin kuruluşuna izin verilmesi, Albaraka Portföy Yönetimi AŞ BTD Hotels Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Foneria Portföy Yönetimi AŞ Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Türkiye Yeşil Finans Projesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Qinvest Portföy Yönetimi AŞ İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebini olumlu karşıladı.

41 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELLENECEK

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 41 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Şirketlerin başvurularına cevap veren kurul, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin yönetim kontrolüne sahip olduğu Tarım Kredi Holding AŞ'nin gerekli yasal ücretlerin alınması suretiyle Kanun kapsamına alınması talebinin olumlu karşılanmasını kararlaştırdı.

Kurul, Ak Portföy Birinci Serbest (TL) Fon'un Ak Portföy Birinci Serbest (TL) Özel Fon'a, Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon'un Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Özel Fon'a ve Foneria Portföy İkinci Serbest Fon'un Foneria Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon'a (Hisse Senedi Yoğun Fon) dönüşümüne izin verilmesi ve fonların izahname tadil metninin onaylanması taleplerini onayladı.

Philip PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ'YE 45 MİLYON LİRALIK ONAY

Ak Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Deniz Portföy Yönetimi AŞ, Garanti Portföy Yönetimi AŞ, İş Portföy Yönetimi AŞ ve Kuveyt Türk Portföy Yönetimi AŞ'ye ait fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin onaylanması talebinin de olumlu karşılanmasını kararlaştıran Kurul, Philip Portföy Yönetimi AŞ'nin 32 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin 45 milyon liraya artırılmasına izin verilmesi talebine onay verdi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu Yiğit Akü Halka Arz Borsa İş Dünyası Finans Ekonomi Haberler

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