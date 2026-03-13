SPK kovalıyor, kripto borsaları kaçıyor

SPK, 12 Aralık 2024 tarihli kararıyla aralarında KCEX'in de bulunduğu 50'yi aşkın kripto para platformuna erişim engeli getirdi. Engelin gerekçesi olarak platformların Türkçe dil desteğini kaldırmamaları ve SPK'nın "faaliyette bulunanlar" listesinde yer almamalarına rağmen Türkiye'den kullanıcılara hizmet sunmaya devam etmeleri gösterildi.

Ancak web sitesine erişim engellenen KCEX, App Store ve Google Play üzerinden indirilebilmeye devam ediyor. Platform, uygulamasında açıkça Türkçe dil desteği sunuyor ve Türk kullanıcılara yönelik kaldıraçlı işlem hizmetleri vermeyi sürdürüyor. Türkiye'de kaldıraçlı işlemler SPK tarafından kesin olarak yasaklanmış olmasına karşın bazı global kripto borsalarının Türk kullanıcılara bu hizmeti sunmayı sürdürdüğü görülüyor.

FENOMENLER TÜRKÇE DİL DESTEĞİNİ ÖNE ÇIKARIYOR

KCEX'in SPK tarafından engellenmesine rağmen bazı kripto fenomenleri platformu sosyal medyada tanıtmayı sürdürüyor. Paylaşımlarında özellikle KCEX'in Türkçe dil desteği sunmasını öne çıkaran fenomenler, takipçilerini platforma yönlendiriyor. Uzmanlar, bu tür tanıtımlarda yer alan fenomenlerin izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında değerlendirilebileceğini ve hukuki sorumluluk doğabileceğini vurguluyor. Mevzuata göre sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunan kişiler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezasıyla karşılaşabiliyor.

SIRADAKİ ADIM UYGULAMA MAĞAZALARI OLABİLİR

Uzmanlara göre, web sitesi engellerinin ardından uygulama mağazalarına yönelik benzer bir engelleme gündeme gelebilir. Güney Kore ve Japonya örnekleri, düzenleyici kurumların Apple ve Google ile koordineli biçimde hareket edebildiğini ve uygulamaların mağazalardan kaldırılmasının teknik olarak mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Güney Kore'nin üst finansal düzenleyici kurumu, kayıtsız yabancı kripto borsalarına yönelik başlattığı operasyon kapsamında 14 kripto borsası uygulamasını Apple App Store'dan, 17'sini ise Google Play'den kaldırttı. Güney Kore'de alınan önlemler kapsamında yetkililerin kayıtsız yabancı platformların Kore dili desteği sunmasını, Kore'li kullanıcılara yönelik pazarlama yapmasını ve Kore wonu cinsinden işlem gerçekleştirmesi yasak. Türkiye'de yürürlükte olan düzenleme de Kore örnekleriyle büyük ölçüde örtüşüyor. Japonya'da da benzer adımlar atılarak Bybit ve Bitfinex gibi global borsaların Apple App Store ve Google Play üzerinden erişimi engellendi.

