SPK, Jandarma Komutanlığı'na Finansal Okuryazarlık Eğitimi Düzenledi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe yerleşkesinde üst düzey komutanlara ve ailelerine yönelik finansal okuryazarlık konusunda eğitim semineri düzenledi.

Sermaye Piyasası Kurulu, toplumsal farkındalığın artırılması ve finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik olarak Jandarma Genel Komutanlığı ile 24 Kasım tarihinde imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe yerleşkesinde üst düzey komutanlar ve ailelerine yönelik eğitim semineri düzenledi. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, seminerde Türkiye'nin her köşesinde emniyet ve asayişle kamu düzenini sağlayan jandarmalar ve aileleriyle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Türkiye'nin yüzölçümünün yüzde 90'ının üzerindeki coğrafyada bu görevleri ifa eden jandarmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden Gönül, Sermaye Piyasası Kurulu'nun sermaye piyasalarının düzenlenmesi, denetlenmesi ve yatırımcının korunmasıyla görevli Türkiye'nin ilk üst kurulu olduğunu hatırlattı.

"Ülkemizde 7'den 77'ye her kesimi ulaşılabilir bir finansal bilgiyle donatmak istiyoruz"

Gönül, piyasaların sağlıklı işlemesi, büyümesi ve gelişmesi, yatırımcıların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini misyon edindiklerini dile getirdi. Kurul olarak finansal okuryazarlık ve finansal okuryazarlığın tüm ülke çapında yaygınlaştırılması için var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Gönül, "Ülkemizde 7'den 77'ye her kesimi ulaşılabilir bir finansal bilgiyle donatmak istiyoruz. Her kesime olumlu tutum ve davranış kazandırarak finansal piyasalar, finansal kavramlar ve finansal kurumlar hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz" ifadesini kullandı.

"Borsada finansal okuryazarlık bilincini artırmak için kamu spotu hazırladık"

Gönül, finansal teknolojilerdeki hızlı değişim ve dönüşümün, finansal enstrümanların çeşitlenmesi ve farklılaşmasının finansal okuryazarlığın önemini artırdığına işaret etti. Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla eksik, hatalı, yanıltıcı, yanlış ve yönlendirici paylaşımların arttığını vurgulayan Gönül, şunları kaydetti:

"Bu gibi paylaşımlar vatandaşların doğru karar almalarının önünde büyük engel. Bu nedenle yatırımcıların buradan yapılan paylaşımlara karşı çok daha dikkatli ve bilinçli olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda özellikle borsada finansal okuryazarlık bilincini artırmak için kamu spotu hazırladık. Milyonlarca kez izlendi. Kamu spotumuz önemli bir farkındalık oluşturdu."

SPK Başkanı Gönül, "Finansal Okuryazarlık Platformu" internet sitesi hakkında da bilgi verdi. Finansal okuryazarlık alanında yüksek farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ve finansal okuryazarlık web sitesinde 6 farklı kategoride 55 videonun bulunduğunu belirten Gönül, aile bütçesi yapabilme, finansal/finansal olmayan riskleri yönetebilme, finansal planlama becerisi kazandırabilme yetkinliklerini sağlamayı amaçladıklarını aktardı. Kurul olarak finansal okuryazarlık noktasında bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla da ikili protokoller imzaladıklarını hatırlatan Gönül, Türkiye'de bir ilk olarak Jandarma Genel Komutanlığında görevli aralarında üst düzey komutanların da bulunduğu personel ve ailelerine "finansal okuryazarlık eğitimi" verildiğini ifade etti. Bugüne kadar birçok finansal okuryazarlık eğitimi verildiğini ancak Kurul ile Jandarma Genel Komutanlığı adına Mali Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Ümit Kızılca tarafından imzalanan protokol kapsamında Türkiye'de ilk defa maailenin katıldığı bir eğitimi icra ettiklerini, bundan da büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Gönül, aile bütçesinin yapılmasında tüm aile fertlerinin ortak kararının alınması gerektiğini, çünkü aile bütçesi yapmanın bir ekip işi olduğunu, sadece aile reisinin kararlarının yeterli olmadığını sözlerine ekledi.

"Mesele sadece para kazanmak değil, kazandığımızı doğru kullanmak"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ise, eğitimin hayatın en temel konularından biri olan "parayı doğru yönetme" konusunda yeni bilgiler kazandıracağını söyledi. Jandarma Teşkilatı olarak her zaman görevdeki başarılarla anılmak istediklerini ifade eden Çardakcı, "Ama şunu çok iyi biliyoruz ki, görevimiz sadece sahada değil, aynı zamanda sizlerin ve ailelerinizin refahını artırmak için de çalışmayı gerektiriyor. Bugün burada sizlerin ve kıymetli ailelerinizin hayatını kolaylaştırmak için bir aradayız. Hepimiz çalışıp çabalıyoruz, evimize helal rızık götürüyoruz. Ancak mesele sadece para kazanmak değil, kazandığımızı doğru kullanmak ve geleceğimizi güvence altına almaktır" şeklinde konuştu.

Orgeneral Çardakcı, özellikle günümüzde ekonomik sistemin oldukça karmaşık hale geldiğini belirtti. Kolay para kazanma vaatleri ve hızlı zenginleşme hikayelerinin bazen kişileri yanlış yönlendirebildiğini vurgulayan Çardakcı, "İşte bu eğitim, bu tür tuzaklara düşmemek ve kazancımızı doğru değerlendirmek için büyük bir fırsattır" ifadelerini kullandı.

"Gelir ve giderimizi dengede tutmak çocuklarımıza iyi bir gelecek sunmamıza yardımcı olur"

Ev ekonomisinin her zaman ailenin huzurunda büyük bir rol oynadığını söyleyen Çardakcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gelir ve giderimizi dengede tutmak, birikim yapmak ve yarınlara güvenle bakmak, hem evdeki mutluluğu artırır hem de çocuklarımıza iyi bir gelecek sunmamıza yardımcı olur. Bugün burada öğrendiklerimiz, sadece bugünü değil, yarınlarımızı da daha sağlam bir şekilde planlamamıza vesile olacaktır. Jandarma Teşkilatı olarak bizler, sadece görevimizle değil, aynı zamanda personelimizin ve ailelerimizin huzur ve mutluluğuyla da ilgileniyoruz. Bugün burada sizlerin katkısıyla düzenlenen bu eğitim, personelimizin ve ailelerinin ekonomik bilinç kazanması açısından çok önemlidir. Sizlere ve ekibinize bu anlamlı katkılarınız için çok teşekkür ediyorum."

"Para kazanmak bir başarıdır ama doğru yönetmek bir sanattır"

Jandarma Genel Komutanı Çardakcı, "Unutmayalım ki, para kazanmak bir başarıdır, ama doğru yönetmek bir sanattır. Bugün bu sanatı öğrenmek için hep birlikte bir adım atıyoruz. Bu eğitimle öğrendiklerinizi hayatınıza yansıtmanız, sizlerin ve ailelerinizin geleceği için çok değerlidir" diye konuştu. - ANKARA