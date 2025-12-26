SPK'dan telefon dolandırıcılığına ilişkin duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu, SPK yöneticilerinin ve personelinin adını kullanıp vatandaşlardan ve şirketlerden muhtelif taleplerle para isteyenlere itibar edilmemesi gerektiğine dair uyarıda bulundu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), telefon dolandırıcılığına ilişkin duyuruda bulundu. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde kendisini Sermaye Piyasası Kurulu yöneticisi, çalışanlarının yakını olarak tanıtıp veya Kurul Başkanımızın, yöneticilerimizin, personelimizin adını kullanıp, vatandaşlardan ve şirketlerden muhtelif taleplerle para istenildiği yönünde bilgi edinilmiştir.

Dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu tarz faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Telefonla dolandırıcılık suçu dolayısıyla mağdur olmuş kişiler her zaman suç duyurusunda bulunabilirler ve zararlarının tazmini hususunda her türlü yasal haklarını kullanabilirler.