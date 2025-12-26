Haberler

SPK'dan telefon dolandırıcılığına ilişkin duyuru

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu, adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı ve bu tür taleplere itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.

Sermaye Piyasası Kurulu, SPK yöneticilerinin ve personelinin adını kullanıp vatandaşlardan ve şirketlerden muhtelif taleplerle para isteyenlere itibar edilmemesi gerektiğine dair uyarıda bulundu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), telefon dolandırıcılığına ilişkin duyuruda bulundu. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde kendisini Sermaye Piyasası Kurulu yöneticisi, çalışanlarının yakını olarak tanıtıp veya Kurul Başkanımızın, yöneticilerimizin, personelimizin adını kullanıp, vatandaşlardan ve şirketlerden muhtelif taleplerle para istenildiği yönünde bilgi edinilmiştir.

Dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu tarz faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Telefonla dolandırıcılık suçu dolayısıyla mağdur olmuş kişiler her zaman suç duyurusunda bulunabilirler ve zararlarının tazmini hususunda her türlü yasal haklarını kullanabilirler. " - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tufan kopacak iddiası tutmayan sahte peygamber yeniden ortaya çıktı

Tufan iddiası tutmayan sahte peygamber konserde ortaya çıktı
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı: Sevindim, gömün gitsin

Milyonluk aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri olaydan daha garip
Tufan kopacak iddiası tutmayan sahte peygamber yeniden ortaya çıktı

Tufan iddiası tutmayan sahte peygamber konserde ortaya çıktı
Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba