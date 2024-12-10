Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Suriye'de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız

Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye mesajı: Her türlü desteği vereceğiz

 Suriye'deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam'ın 25 km güneybatısına ulaştı

51 yıl sonra girdikleri topraklarda başkente doğru ilerliyorlar

 Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar

Suriye'de çaresizliğin görüntüsü
Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı

Sınırda aşırı yığılma olunca Bakanlık olaya el attı

SPK Başkanı Gönül, Finansal Okuryazarlık İçin Eğitimin Temel Olması Gerektiğini Vurguladı

SPK Başkanı Gönül, Finansal Okuryazarlık İçin Eğitimin Temel Olması Gerektiğini Vurguladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, finansal okuryazarlığın eğitim sisteminin her aşamasında yer alması gerektiğini belirtti. Dijital dönüşüm ve finansal okuryazarlık konusundaki çalışmaların hızlandırıldığını vurguladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "Finansal okuryazarlığın aynı zamanda tüm eğitim hayatımızda ilkokuldan başlayarak değil, daha öncesinden başlayarak verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bunu sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi"nde konuşan Gönül, etkinliğin önemine işaret etti.

Bu yılki teması, "Üçüz (Dijital, Yeşil ve Toplumsal) Dönüşümün Kesişim Noktası: Sermaye Piyasaları" olarak belirlenen etkinlik çerçevesinde ele alınacak konuların sektöre yol göstereceğini dile getiren Gönül, sürdürülebilirliğin birkaç senedir kendilerinin de çalıştığı önemli konulardan biri olduğunu söyledi.

Gönül, 2022'den sonra gelişen teknolojilere ve gelecek tüm yeni trendlere uyum sağlamaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Haziran ayında Kripto Yasası Meclis'ten geçti ve bu büyük sorumluluk Kurulumuza verildi. Biz de bunun için ikincil düzenlemeleri çok yakında yayınlayacağız, bu da artık düzenli bir şekilde hayatımızda devam edecek. Dijital dönüşüm dediğimiz zaman sadece kripto veya diğer finansal durumlara bakmamak lazım. Dijital dönüşümde finans aşamasında özellikle fintek'in gelecek yıllara damgasını vurmaya devam edeceğine inanıyoruz. Finansal sistem sadece sürdürülebilirlikle devam etmeyecek aynı zamanda toplumsal etkinin yapılmasında çok önemli bir yer sağlayacaktır. Bu nedenle son dönemde özellikle finansal okuryazarlık konusunda Kurum çalışmalarımızı hızlandırdık. Mayıs ayında Bakanımız Mehmet Şimşek'in katılımıyla SPK olarak bir Finansal Okuryazarlık Platformu'nu hayata aldık. Bunu hayata aldıktan sonra hızla diğer kamu kurumlarıyla ortak çalışmalara girdik. Bizim için en önemli iki kesim olan kadınlarımız ve gençlerimiz için ilk protokolümüzü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla yaptıktan sonra yeni iş hayatına girecek kişiler için özellikle KOSGEB ve İŞKUR'la yaptığımız protokolleri de oldukça değerli görüyoruz. Finansal okuryazarlığın aynı zamanda tüm eğitim hayatımızda ilkokuldan başlayarak değil, daha öncesinden başlayarak verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bunu sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Müfredatta da yer almasını umduğumuz finansal okuryazarlık çalışmalarımız il ziyaretlerimiz kapsamında öğrencilerle buluşarak devam ediyor."

Gönül, platformu şu ana kadar 100 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği ve bunların sertifikalarını aldığı bilgisini paylaştı.

SPK Başkanı Gönül, "Artık finansal okuryazarlığı hem daha gençlere hem de ticaret hayatında olan, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sahiplerine yaymak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kaynak: AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi
img

Bu madeni para artık servet değerinde
img

Esad dönemi kapanır kapanmaz İran'dan dikkat çeken karar
img

30 araç birbirine girdi! 1 ölü, onlarca yaralı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Masterchef 10 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? AUZEF SINAV YERLERİ 2024! İstanbul Üniversitesi sınav takvimi, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 10 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Yayladağı Sınır Kapısı nerede? Suriyeliler ülkelerine dönecek mi? Van'da zincirleme kaza! Trafik kazasında yaralı veya ölü var mı? Van trafik kazasında son durum ne? Beşiktaş terör saldırısı ne zaman oldu? 10 Aralık 2016 Beşiktaş patlamasını kim yaptı? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (10 Aralık) Dolar ne kadar oldu? Cilvegözü Sınır Kapısı nerede? Suriyeliler ülkelerine dönüyor mu? 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri! İnsan Hakları Günü önemi nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.