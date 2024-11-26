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SPK Başkanı Gönül: Açığa satış yasağını kaldıracağız, 2025'e kalmayabilir

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız, 2025'e kalmayabilir" ifadelerini kullandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül açığa satıl yasağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gönül, katıldığı Turizm Yatırım Forumu toplantısında, Reuters'ın açığa satış yasağının ne zaman kaldırılacağı sorusuna "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız. Çalışıyoruz, olgunlaştıralım, endekslerle ilgili çalışmalarımız da var. Onları bitirdikten sonra" derken zamana ilişkin ise "2025'e kalmayabilir" ifadelerini kullandı.

6 ŞUBAT DEPREMİNİN ARDINDAN GETİRİLMİŞTİ

Açığa satış yasağı, 2023 yılı başında 6 Şubat depremlerinin ardından getirilmişti. Açığa satış, bir yatırımcının elinde olmayan bir menkul kıymeti ödünç alarak satması işlemidir. Bu işlem, genellikle bir varlığın fiyatının düşeceğini tahmin eden yatırımcılar tarafından kullanılır.

Açığa satışla, yatırımcılar hisse senedinin fiyatı düştüğünde daha düşük bir fiyattan geri alıp ödünç aldığı hisseleri iade ederek aradaki farktan kâr elde ediyor.

SPK Başkanı Gönül: Açığa satış yasağını kaldıracağız, 2025'e kalmayabilir
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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