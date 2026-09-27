Haberler

SPK, 40 uzman yardımcısı için sınav ilanını Resmi Gazete'de yayımladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ankara ve/veya İstanbul'da görevlendirilmek üzere 40'a kadar uzman yardımcısı alacak. Başvurular 12-26 Ekim'de e-Devlet üzerinden yapılacak; adaylarda en az 75 KPSS puanı ve 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ankara merkezinde ve/veya İstanbul temsilciliğinde görevlendirilmek üzere 40'a kadar uzman yardımcısı istihdam edecek.

Kurumun konuya ilişkin sınav ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, adayların 2025 veya 2026 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilanda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmaları gerekiyor. Başvuranlar arasından KPSS puanına göre yapılacak sıralamada ilk 800'e giren adaylar giriş sınavına çağrılacak.

Adayların ayrıca ilanda belirtilen lisans programlarından mezun olmaları ve 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranacak.

Başvurular, 12-26 Ekim tarihlerinde e-Devlet üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu aracılığıyla yapılacak.

Giriş sınavının yazılı bölümü, 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara'daki Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde gerçekleştirilecek.

Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak sınavın yazılı bölümünde başarılı olan adaylar, sözlü sınava tabi tutulacak.

Sınava ilişkin duyurular ve sonuçlar, SPK'nin resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden ilan edilecek.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Seda Bakan’dan babasına dikkat çeken benzetme: Gençliğinde Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı

“Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı” dedi! Bakın kimi anlatıyormuş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macaristan Başbakanı Magyar'a yumurtalı protesto! Şüpheli gözaltına alındı

Başbakana kürsüde şok saldırı! Verdiği tepki programa damga vurdu
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul cinayet daha çözüldü!
Geçen hafta zirvedeydi! Kızılcık Şerbeti’nin reytingleri sert düştü

Geçen hafta zirvedeydi! Reytingleri sert düştü
Manisa'da 11 yıllık cinayet bir ayna çerçevesiyle çözüldü! Meral Babacan dosyasında tutuklama

11 yıl sonra gelen tutuklama! Olay yerindeki o parça ele verdi
New York Times seçti: 21’inci yüzyılın en iyi 100 dizisi belli oldu

Dizi tarihinin devleri aynı listede! Bakın en iyisi hangisi seçildi
Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı

Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı
İtfaiyeden nefes kesen kurtarma operasyonu! O anlar kamerada

İtfaiyeden nefes kesen kurtarma operasyonu