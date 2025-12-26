SPK'den 18 kişiye 2 milyar liranın üzerinde idari para cezası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 18 kişiye 2 milyar 28 milyon 461 bin 827 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 7,50 liradan halka arzını uygun buldu.

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik AŞ'nin 85 milyon liralık bedelli, Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 193,5 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

Quick Finansman AŞ'nin 300 milyon liralık, Ulusal Faktoring AŞ'nin 400 milyon liralık, Türkiye İş Bankası'nın 9 milyar dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi. KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ'nin 1,5 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusu onaylandı.

Kuruluşuna izin verilen yeni fonlar

SPK, BV Portföy Yönetimi AŞ Ada Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebini olumlu karşıladı.

SPK Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Dünya Kredi Derecelendirme AŞ'nin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kredi derecelendirmesi ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi hizmeti vermek üzere sermaye piyasasında derecelendirme faaliyeti ile yetkili kuruluşlar listesine alınma talebi de uygun bulundu.

İdari para cezaları ve erişim engeli kararları

Kurul, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Ray Sigorta AŞ, Euro Trend Yatırım Ortaklığı AŞ, Global Menkul Değerler AŞ ve Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim AŞ'nin pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 18 kişiye toplam 2 milyar 28 milyon 461 bin 827 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Konuyla ilgili 19 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulması kararı alan Kurul, bu kişiler hakkında 2 yıl süreyle geçici işlem yasağı getirilmesini kararlaştırdı. Ayrıca 8 kişinin tüm lisanslarını işlem yapma yasağı süresince iptal etti.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında izinsiz kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 9 internet sitesine erişim engeli getirilmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar veren Kurul, sermaye piyasalarında izinsiz faaliyette bulunulmasının engellenmesi amacıyla 3 sosyal medya hesabına erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Kurul, ALB Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin unvanının Pusula Yatırım Menkul Değerler AŞ olarak değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliğine onay verdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ortağı Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün şirket sermayesinde sahip olduğu 436 milyon 456 bin 920,20 lira nominal değerli payların borsada satılması amacıyla hazırlanan pay satış bilgi formunu onaylayan SPK, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Oragon Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ ve Yapı Kredi Portföy Yönetimi AŞ'nin katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesine onay verdi.