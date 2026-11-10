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SpaceX, Texas'ta 24 milyar dolarlık gaz santrali ve süper bilgisayar tesisi planlıyor

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SpaceX'in Texas'taki Starbase'de yaklaşık 24 milyar dolarlık doğal gaz santrali ve süper bilgisayar tesisi kurmayı planladığı bildirildi. Starbase Kent Komisyonu, emlak vergisi indirimi ve ekonomik kalkınma anlaşmasını 9 Aralık'taki toplantıda değerlendirecek.

SpaceX'in, ABD'nin Texas eyaletindeki Starbase kentinde yaklaşık 24 milyar dolarlık doğal gazla çalışan bir elektrik santrali ve süper bilgisayar tesisi kurmayı planladığı bildirildi.

Kentin internet sitesinde yayımlanan kamuya açık toplantı duyurusunda, Starbase Kent Komisyonu'nun söz konusu proje kapsamında emlak vergisi indirimi ve buna bağlı ekonomik kalkınma anlaşmasının onaylanmasını 9 Aralık'ta düzenlenecek toplantıda değerlendireceği belirtildi.

Duyuruda, SpaceX'in doğal gazla çalışan bir elektrik santrali ve süper bilgisayar tesisi inşa etmeyi, bunların sahibi olmayı ve işletmeyi planladığı kaydedildi.

Projenin ilk aşamaları için tahmini sermaye yatırımının yaklaşık 24 milyar dolar olmasının öngörüldüğü belirtilen duyuruda, projenin birden fazla aşamada hayata geçirilebileceği ve gelecekteki genişleme projelerini de kapsayabileceği aktarıldı.

Kaynak: AA
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