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SpaceX'in halka arz büyüklüğü ek satış opsiyonuyla 85,7 milyar dolara ulaştı

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Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX, ilk halka arz sürecini tamamlayarak yaklaşık 85,7 milyar dolar brüt gelir elde etti. Hisse başına 135 dolardan arz edilen şirket, Nasdaq'ta 'SPCX' koduyla işlem görmeye başladı.

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın üst yöneticisi (CEO) olduğu uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi Space Exploration Technologies Corp (SpaceX), ilk halka arz sürecinin tamamlandığını ve ek hisse alım opsiyonunun kullanılmasıyla yaklaşık 85,7 milyar dolar brüt gelir elde edildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, toplam 638,9 milyon adet A grubu adi hissenin satışını kapsayan halka arzın kapandığı belirtildi.

Aracı kurumlara tanınan ve ek 83,3 milyon A grubu hisseyi satın alma hakkını içeren fazla tahsis opsiyonunun tamamının kullanıldığı aktarılan açıklamada, tüm hisselerin ihracının tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, halka arzın toplam brüt büyüklüğünün yaklaşık 85,7 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

SpaceX hisseleri 12 Haziran'da Nasdaq borsasında "SPCX" koduyla işlem görmeye başlamıştı.

Hisse başına 135 dolardan halka arz edilen SpaceX hisseleri, 150 dolardan açılış yapmıştı.

SpaceX hisseleri, ilk işlem gününde 176,52 dolara kadar tırmanmasının ardından günü yüzde 19,2 artışla 160,95 dolardan tamamlamıştı.

Şirketin hisseleri, şirketin 2 trilyon doların üzerinde değerlemeyle gerçekleştirdiği halka arzın ardından ikinci işlem gününün açılışında yüzde 6'nın üzerinde yükseldi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
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